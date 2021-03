Dubai World Cup: «Mystic Guide» conquista $12 milhões (VÍDEO) 28 Março, 2021 8:20

O favorito, «Mystic Guide» (8-5), filho de Ghostzapper, treinado por Mike Stidham e montado por Luis Saez, conquistou neste sábado à noite, 12 milhões de doláres (€10.133.779) na Dubai World Cup (Grupo 1) hipódromo de Meydan. «Chuwa Wizard» (18-1) foi segundo classificado seguido de «Magny Cours (9-2).

“Mystic Guide tem apenas 4 anos, é muito jovem mas sei que vai melhorar e vai ser um campeão em corridas de Grau 1”, afirmou Luis Saez o jóquei de 28 anos.

A corrida começou com um atraso de 14 minutos, devido ao facto de os cavalos «Great Scot» de Frankie Dettori e «Military Law» de Antonio Fresu terem fugido dos starting-gates, incidente que originou grande stress nos cavalos que já estavam dentro dos starting gates. Dos 14 cavalos inscritos apenas 12 participaram nesta corrida.

A Taça do Mundo do Dubai foi criada por Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente, Primeiro Ministro e Governador do Dubai e tem sido realizada anualmente desde 1996. A primeira, em 1996, teve lugar no Nad Al Sheba Racecourse. Estas instalações acolheram o evento até 2009. Em 2010, o prestigioso evento foi transferido para o Meydan Racecourse.

Em 2019, a história foi criada quando o cavalo do Xeque Mohammed, «Thunder Snow», ganhou a Taça do Mundo pela segunda vez, proeza nunca antes alcançada na história do evento.

