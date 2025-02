Duarte Seabra o “crack” mais ganhador em Janeiro

Entre os melhores cavaleiros de elite de saltos de obstáculos, diversos nomes de peso conquistaram prémios monetários substanciais ao longo de janeiro de 2025.

Mas quem lidera essa elite quando o assunto é prize money? Vamos dar uma olhadela aos atletas mais bem-sucedidos de momento.

O cavaleiro português Duarte Seabra encabeça a lista de cavaleiros com maior prize money. Com performances excepcionais ao longo do mês, montando cavalos como Dourados 2, Van Halen Z, Geniale Star Kervec e Cooper LB, acumulou impressionantes €162.032 em prémios. O seu talentoso Westfalian Dourados 2 (Diarado) teve um desempenho especialmente notável, garantindo cerca de €100.000.

Na segunda posição aparece o austríaco Gerfried Puck, que arrecadou €145.758 no último mês, impulsionado principalmente pelos resultados com seu cavalo estrela Equitron Melody VD Smidshoeve.

Fechando o pódio está o americano Kent Farrington, com ganhos de €140.218. Grande parte do sucesso veio das performances de Greya, Grass de Mars e Toulayna.

Entre os demais nomes de destaque, encontramos Scott Brash, que ganhou €134.708, Julien Epaillard com €130.615, e Henrik von Eckermann, somando €123.755 em prémios.