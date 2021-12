Duarte Seabra fecha com chave de ouro 2021 20 Dezembro, 2021 9:33

Foi um ano inesquecível para o cavaleiro Duarte Seabra! Após sagrar-se em Outubro deste ano, Campeão Nacional de Saltos de Obstáculos pela segunda vez, termina a temporada com uma vitória no Grande Prémio este fim-de-semana.

Decorreu entre os dias 17 e 19 de Dezembro, na pista indoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão o último Concurso de Saltos Nacional A da temporada que para além das provas federadas decorreram também as provas de escolas. Os percursos estiveram a cargo da chefe de pista José Corte Real.

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio, disputado no domingo, contou com 21 conjuntos, dos quais apenas 5 disputaram o desempate.

Duarte Seabra com MHS Fernhill Showtime foi o melhor conjunto no desempate (37,48s), garantindo a vitória e o 3º lugar com Dourados (40,82s). António Matos Almeida foi 2º classificado com Calypso de Kamelia (38,75s). Luís Fernandes foi 4º classificado com Broken Heart, enquanto João Patrícios ocupou o 5º lugar com C. Grand Canyon Z.

António Matos Almeida com Fleurich foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio, disputado no sábado, sem faltas em 36,73s). Duarte Seabra em 2º lugar com Fernhill Holly Chay (37,21s), enquanto Ivo Carvalho e Jamaica ocuparam o 3º lugar (39,50s). Hugo Carvalho com Randsand em 4º lugar (41,49s) seguido de Luis Costa com Queens Dancer (41,43s).

