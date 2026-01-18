Dries Degrieck vence etapa decisiva da Taça do Mundo em Leipzig (VÍDEO)

O belga Dries Degrieck brilhou na oitava e última etapa de qualificação da Taça do Mundo FEI de Atrelagem™, disputada em Leipzig (GER), garantindo a vitória e confirmando o seu lugar na final de Bordéus.

Num emocionante drive-off realizado neste domingo, na Leipziger Messe, Degrieck superou dois nomes de topo da modalidade — Boyd Exell (AUS) e Bram Chardon (NED) — ao concluir um percurso limpo em 148,37 segundos, assegurando os 10 pontos máximos para a classificação geral.

Depois de vencer a primeira prova na sexta-feira à noite, Bram Chardon partia em vantagem ao ser o último a entrar em pista na primeira ronda de domingo, onde realizou o percurso mais rápido sem penalizações. No drive-off, Boyd Exell foi o primeiro a competir entre os três finalistas, mas, a testar um novo cavalo na sua parelha, não conseguiu manter o ritmo habitual e terminou em 161,80 segundos, com 12 penalizações.

Com uma condução determinada e extremamente rápida, Dries Degrieck estabeleceu o novo melhor tempo no percurso desenhado por Jeroen Houterman (NED), colocando forte pressão sobre Bram Chardon. Apesar de o neerlandês ter sido 1,69 segundos mais rápido, um toque num cone revelou-se decisivo, acrescentando quatro segundos ao seu tempo final de 150,68.

A classificação ficou completa com Anna Sandmann (GER) no quarto lugar, em 159,65 segundos; Anna Mareike Meier (GER), convidada (wild card), em quinto, com 170,98; e Ijsbrand Chardon (NED) em sexto, com 172,29.

Com a conclusão desta etapa, ficaram definidos os seis finalistas da Taça do Mundo FEI de Atrelagem™, que se disputará em fevereiro, em Bordéus, França: Boyd Exell, Ijsbrand Chardon, Bram Chardon, Dries Degrieck, Jérôme Voutaz (SUI) e Christoph Sandmann (GER).

Resultados AQUI