Ana Filipa Paulo e Gioconda da Sernadinha encantam o público no Oeste Lusitano 24 Maio, 2019 15:33

A cavaleira e finalista de medicina veterinária, Ana Filipa Paulo, apresentou o seu trabalho na Master Class integrada na oitava edição do Oeste Lusitano nas Caldas da Rainha no passado fim-de-semana, montando a égua Gioconda da Sernadinha, propriedade da coudelaria de Santa Margarida, um dos animais que lhe foram confiados.

Esta jovem amazona de 25 anos é uma das caras principais do projecto Dressage FG. Situado em Anadia, o hipódromo da Bairrada é a estrutura física onde os cavalos e alunos deste projecto treinam com vista à sua valorização atlética, apresentada posteriormente em competição.

Gioconda da Sernadinha é uma das mais recentes apostas dos criadores Luís e Piedade Pidwell, uma excelente égua lusitana, de características peculiares, filha do “Agua viva” e “Lagoa”, de genética excepcional, tendo como avós os memoráveis cavalos “ Spartacus” e “ Novilheiro”.

Foi no Oeste Lusitano que o conjunto, oficialmente patrocinado pela “PAVO” fez a sua segunda aparição em pista aceitando o convite do profissionalíssimo organizador Jorge Magalhães, para demonstrar o nível do binómio, deixando claro que o objectivo para este ano será competir esta jovem égua em nível S. George. O público ficou apaixonado, não só pela graciosidade e cumplicidade do conjunto mas também porque puderam apreciar uma lição desde a sua base até alguns exercícios de Grande Prémio. Gioconda com o seu 1,80m é efectivamente um animal único não só pelo seu grande porte como também pelo excepcional estado de saúde, carácter e capacidade atlética.

Apesar do passado desportivo de Ana Filipa Paulo ter sido em torno da disciplina de saltos de obstáculos, tanto como atleta como juiz Nacional, esta jovem rendeu-se ao encanto da Dressage, para quem a competição é um estado de espirito. Os resultados da sua dedicação são cada vez mais reconhecidos no meio dos investidores da Disciplina no âmbito desportivo e comercial.

A amazona vê a competição como o culminar do seu trabalho, pois é em pista que se pode certificar o trabalho desenvolvido diariamente em casa.

É muito importante para profissionais e amadores poderem participar neste tipo de lições a microfone aberto e para a equipa Dressage FG, o principal objectivo é treinar em prol dos seus clientes, priorizando a integridade física e psicológica dos seus cavalos.