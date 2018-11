Dressage: Portugal passa a contar com 3 juízes internacionais 24 Novembro, 2018 7:48

Organizado pela Federação Equestre Internacional, com o apoio da Federação Alemã, decorreu entre 15 e 18 de Novembro, durante a Taça do Mundo de Dressage em Estugarda – Alemanha, o exame para a promoção de juízes internacionais de 3* e 4* e no qual participaram 14 candidatos de nove países, incluindo os portugueses Claudia Matos e Frederico Pinteus.

A candidatura a este exame implica um percurso longo, dispendioso, muito exigente, que visa assegurar uma elevada preparação e qualidade dos candidatos que se propõem a exame. Uma palavra para a FEP que apoiou estes juízes com o pagamento do exame (€350). Para se candidatar a este exame é necessário cumprir os Requisitos da FEI, entre eles a realização, com sucesso, de um mínimo de 2 shadow-judging e 3 sit-in em provas do nível Grande Prémio, realizadas em Concursos de Dressage Internacionais.

Este ano, a nível mundial, foram aceites 10 candidatos (2 deles portugueses), tendo 9 sido aprovados.

O programa do exame foi preparado e avaliado pelo Juiz Alemão Dieter Schüle (responsável pela formação de juízes na Alemanha) e pelo juiz Holandês Ghislain Fourage, ambos juízes de renome e elevada experiência.

O Programa do Exame consistiu:

1.º Avaliação de 10 vídeos com exercícios do Grande Prémio (os candidatos tinham de atribuir a nota e comentários para cada exercício);

2.º Julgamento da Prova Grande Prémio da Taça do Mundo (CDI-W) – (a avaliação feita pelos candidatos não deveria distar mais de 3% da avaliação feita pelos formadores)

3.º Exame Escrito – Regulamento, definição de exercícios, escala de treino, etc.

4.º Comentar (locução) e avaliar a prova de Grande Prémio do CDI 4* que decorreu em simultâneo com a Taça do Mundo.

5.º Análise da Prova Grande Prémio Freestyle do CDI-W

6.º Exame oral

Portugal passa assim a contar com 3 juízes internacionais de Dressage – Carlos Lopes 4*, Dr. Frederico Pinteus 3* e Dra. Claudia Matos 3*.