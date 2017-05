Dressage Póneis: Atletas de Oeiras sobem ao pódio 2 Maio, 2017 17:01

Realizou-se no Centro Hípico da Beloura no dia 9 de Abril a 1ª Jornada da competição equestre dedicada aos escalões dos 6 aos 15 anos de idade – TROFEU DRESSAGE PONEIS, que contou com 34 concorrentes, de quatro equipas; Academia Equestre João Cardiga, MPBeloura, Centro Hípico da Costa do Estoril e Quinta de Santo António.

Pelo Cardiga Dressage Póneis participaram, 12 atletas, nos escalões, infantil, iniciados e juvenis, alguns dos quais alcançaram o pódio.

Segundo a direção da AEJC: “Acreditamos que a preparação desportiva dos mais jovens, representa um momento decisivo, na sua formação mental, motora e social. Quando se associa ao Cavalo, ensina padrões de comportamento e valores de extrema importância. A competição com póneis desenvolve, ainda, o gosto pela equitação num relação “á escala” da criança, proporcionando-lhe maior confiança. Por todos estes motivos é com grande empenho que trabalhamos para que este tipo de competição continue a crescer em Portugal, dando o nosso contributo.”

O Regulamento desta competição, encontra-se no site da FEP em www.fep.pt bem como o calendário.

A 2ª Jornada realiza-se dia 13 de Maio 2017 na Academia equestre João Cardiga. As inscrições deverão ser feitas no site da FEP-Federação.

Resultados AQUI