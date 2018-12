Dressage: Juiz internacional critica nova versão do Grande Prémio 11 Dezembro, 2018 14:32

O juiz internacional alemão, Christoph Hess (4*), um “expert” no julgamento de provas de ensino ao mais alto nível, criticou o novo formato para o Grande Prémio Taça do Mundo FEI, que vai ser testado na próxima semana no Olympia Horse Show em Londres.

Hess de 67 anos, disse ao jornalista alemão Dieter Lugwig, “… é um passo no caminho errado, pois elimina os andamentos básicos como a paragem, recuar, e a sequência do passo concentrado, a favor de movimentos laterais exuberantes como os ladeares “.

Hess é da opinião, que os andamentos eliminados evidenciavam a tensão do cavalo e o treino incorrecto. Adiantou ainda, que acredita que deviam de existir mais reprises federadas de Grandes Prémios.