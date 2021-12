«Dream Alliance» Cavalo de Sonho na televisão (VÍDEO) 27 Dezembro, 2021 9:14

Jan Vokes vive numa vila cinzenta e financeiramente deprimida em Gales e não tem uma vida fácil, dividindo-se entre longos dias na caixa do supermercado e longas noites a cuidar do pub local. Mas a esperança nunca a abandonou, e em conjunto com os seus vizinhos lança-se numa aventura aparentemente impossível: criar um cavalo de corrida capaz de se tornar um campeão. Uma comovente comédia dramática com Toni Collette e Damian Lewis, Cavalo de Sonho estreou neste domingo (26), às 21h30, em exclusivo no TVCine Top.

Realizado por Euros Lyn (Doctor Who, Broadchurch, Black Mirror), Cavalo de Sonho conta a história verdadeira de Dream Alliance, um improvável cavalo de corrida criado por Jan Vokes, uma empregada de bar de uma pequena vila galesa. Com muito pouco dinheiro e sem experiência, Jan convence os seus vizinhos a contribuírem com os seus parcos ganhos para ajudarem a criar Dream, na esperança de ele poder competir com cavalos de elite. O investimento do grupo compensa. À medida que sobe nas fileiras com garra e determinação, Dream torna-se um raio de esperança para uma comunidade em dificuldades, revelando o coração de um verdadeiro campeão.

Estreado no Festival de Sundance, Cavalo de Sonho tem recolhido o aplauso da crítica, destacando-se enquanto filme familiar com um apelativo fator de feel good e grandes interpretações de Toni Collette e Damian Lewis. Uma história que já tinha cativado o Festival com o documentário Dark Horse, vencedor do Prémio do Público em 2015.

