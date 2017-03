«Dragão das Figueiras» no pódio na Dinamarca

O jovem garanhão Lusitano Dragão das Figueiras (Único x Valéria por Xaquiro), montado pelo olímpico espanhol Severo Jesus Jurado voltou a brilhar com um terceiro lugar no Grande Prémio do CDI3* de Herning, Dinamarca. Este conjunto espanhol conseguiu o extraordinário resultado de 72,960%, destacando assim a qualidade do nosso Lusitano.

A recordar que este cavalo que evoluiu sob a sela do espanhol José Garcia Mena tendo conquistado a final para cavalos novos de 5 anos com a média de 80,400% (2013 Madrid) e a final para cavalos de 6 anos com 83,000% (2014 Barcelona).

Resultados Grande Prémio