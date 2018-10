Douglas Lindelöw e Zacramento conquistam o primeiro Grande Prémio Taça do Mundo em Oslo 15 Outubro, 2018 18:35

O jovem talento sueco, Douglas Lindelöw com Zacramento, conquistaram este domingo o primeiro Grande Prémio qualificativo da Taça do Mundo da Liga da Europa Ocidental.

Esta primeira etapa da Taça do Mundo em Oslo (Noruega) reuniu os melhores conjuntos da actualidade, todos desejosos de somar os primeiros pontos da temporada indoor.

Doze dos 38 cavaleiros que disputaram esta prova, com obstáculos a 1,60m, ficaram apurados para o desempate após uma primeira mão sem faltas. No desempate 7 conjuntos repetiram o zero mas foi Douglas Lindelöw de 28 anos, que registou o melhor tempo com Zacramento de 13 anos (44.67s). O francês Kevin Staut com o seu poderoso garanhão Silver Deux de Virton HDC (Kashmir vh Schuttershof) foi segundo classificado (45,51s) enquanto a australiana Edwina Topx Alexander com California completou o pódio (45,56s).

O italiano Luca Maria Moneta foi quarto com o veterano Connery, de 17 anos (46,00s) e em quinto classificou-se o seu compatriota, Michael Cristofoletti com Belony (46,70s).

Resultados Grande Prémio AQUI