Domínio português marca Grande Prémio do Summer Tour 2025 em Esposende

A segunda semana do Summer Tour 2025 (CSI*), realizada no Centro Hípico do Norte, em Esposende, terminou este domingo com a vitória do cavaleiro português João Pedro Gomes, montando a égua Candice van het Hulgenrode Z, no Grande Prémio. Este conjunto já havia conquistado a prova grande ao cronómetro na sexta-feira, dia 4.

O Concurso Internacional de Esposende revelou-se um verdadeiro sucesso, contando com a participação de cerca de 380 conjuntos oriundos de 14 países.

Os cavaleiros portugueses estiveram em grande destaque no Grande Prémio, ocupando nove dos dez primeiros lugares da classificação. João Pedro Gomes venceu com um percurso sem faltas e o melhor tempo entre os quatro conjuntos que terminaram o desempate com duplo zero: 30,37 segundos. Pedro Miguel Manso, com Thorsagardens Daphne, foi o segundo classificado (33,18s), seguido de Diogo Ramires com Hollywood MC (33,31s). A quarta posição ficou para Henrique Drumond, montando Commerald Z, com 40,99s. Já Filipe Malta da Costa, com Iwan B, terminou em quinto lugar com quatro pontos no desempate, em 31,87s.

Late Summer Equestrian Festival regressa a Esposende em setembro

A 4ª edição do Late Summer Equestrian Festival está de regresso a Esposende, trazendo consigo dois fins de semana de competições internacionais de saltos de obstáculos, nas seguintes datas:

5 a 7 de setembro – Concurso de Saltos Internacional 3*

12 a 14 de setembro – Concurso de Saltos Internacional 2*

O evento, que conta com o apoio financeiro do Turismo de Portugal, distribuirá um prize money total de 187.000 euros.

