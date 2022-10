Dominator, Kannan & Cornet estão na origem da maioria dos finalistas do Campeonato do Mundo de Cavalos Novos

No recente Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos da FEI WBFSH, que decorreu em Zangersheide, Lanaken, os descendentes de Dominator 2000 Z, Kannan & Cornet Obolensky registaram o maior número de descendentes nas finais.

Assumiram o desafio de disputar o Campeonato do Mundo um total de 242 cavalos de cinco anos de idade, dos quais apenas 47 chegaram à final após completarem as qualificativas sem qualquer falta nas eliminatórias nos dois dias anteriores.

O vencedor foi o castrado irlandês de desporto BP Goodfellas, um filho de Stakkato Gold, montado por Gerard O’Neil e criado na Irlanda por Kevin Babington. Os cavalos Ristretto vd Heffinck de Olivier van der Vaart e Mindset ES de Jarno van Erp ganharam a prata e o bronze, respectivamente. Resultados AQUI.

Dos 47 cavalos que chegaram à final, três eram filhos do garanhão Zangersheide Dominator 2000 Z. O cavalo Don Juan Z de Jarno van Erp chegou ao desempate e acabou em 12.º lugar na classificação geral. Os cavalos D’Artagnan Alfavard Z de Benjamin Saurugg e Dumbledor Z de Lars Berkemeier, fizeram 4 pontos no percurso inicial da final e acabaram em 28.º e 30.º respetivamente.

O garanhão Emerald foi igualmente bem representado na final dos cinco anos, com dois filhos diretos, Ib Easy e Melrida, enquanto que os cavalos Replay van ‘t Paradijs e Madness são produtos de Emerald pela mãe.

Cinco filhos de Kannan na final dos seis anos

Os cavalos de seis anos foram a categoria com mais cavalos neste campeonato, com um total de 276 cavalos em prova. Apenas 40 conseguiram chegar à final no domingo (25).

Outra vitória irlandesa graças ao conjunto Ethan Ahearne e ABC Saving Grace, uma filha de Kannan, criada por Patrick Kehoe. Os cavalos Garence des Vains de Valentin Pacaud e Lacoste VDL de Alex David Gill ganharam as medalhas de prata e bronze. Consulte aqui os resultados.

Destaque para a prestação do único conjunto português nesta final, Rodrigo Giesteira Almeida com Calief Topfok (Lavillon x Calief Van De Potdhoeve por Toulon). Quatro pontos no percurso inicial afastaram o conjunto do desempate (28º lugar). (VÍDEO)



Kannan não é apenas o pai do novo campeão dos seis anos, como é também o garanhão mais bem representado na final do Campeonato do Mundo dos cavalos de seis anos. Dos 40 participantes, cinco eram filhos diretos de Kannan. De notar que ABC Saving Grace, e o Qionno van ‘t Merelsnest, que ficaram em quarto, e Quadrilla van de Looise Heide, Kanthago de Revel e Gaia du Bodery são também descendentes de Kannan. Resultados AQUI

Como foi também o caso, no ano passado, o garanhão Cornet Obolensky também esteve muito bem representado nas finais dos cavalos novos. Na categoria dos cavalos de seis anos, quatro descendentes do Cornet Obolensky chegaram à final: Schabernack 35, Gmail, Constantino van ‘t Ravennest e Coldplay des Rosiers Z. Bennys Legacy, HH Messenger, Diamant de Semilly.

O garanhão Cornet Obolensky foi o cavalo que teve mais descendentes entre os finalistas de sete anos.

Entraram exatamente 190 cavalos de sete anos na primeira qualificativa, dos quais apenas 40 chegaram à final no domingo.

Rolf Göran Bengstsson ganhou com um filho de Casall ASK, Caillan, criado na Alemanha por Gerd Ohlsen. Christian Ahlmann com Dourkhan Hero Z e Olivier Philippaerts com Precious Dwergse Hagen completaram o pódio. Consulte aqui os resultados.

Com cinco filhos a chegarem à final, e três deles a acabarem nos primeiros dez, Cornet Obolensky foi o garanhão mais bem representado na final do Campeonato do Mundo dos cavalos de sete anos. A égua Precious Dwergse Hagen é uma filha de Cornet, assim como a sua irmã plena Paulien Dwergse Hagen, que terminou em quinto. Flagship de Hus, Far West de Hus e Palousy van het Exelhof são também produtos deste maravilhoso garanhão. Sea Coast Don’t Touch de Tiji Hero, VDL Zirocco Blue NOP, Contendro I e Comme Il Faut foram, cada um deles representado por dois cavalos na final dos sete anos. Resultados AQUI