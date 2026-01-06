Dois portugueses entre a elite mundial em Basileia

Espera-se um lote de participantes de classe mundial na 15.ª edição do Longines CHI Classics Basel CSI 5-W*, que decorre de 8 a 11 de janeiro de 2026. Após o fecho das inscrições, está confirmado que muitos dos melhores cavaleiros do mundo se deslocarão a Basileia esta semana.

Com um prémio total de um milhão de francos suíços, o Longines CHI Classics Basel CSI 5*-W está entre os principais eventos do desporto equestre indoor internacional. Apesar da forte concorrência — para além das tradicionais 13 semanas do Winter Equestrian Festival em Wellington (EUA), o Al Shaqab Tour em Doha realiza-se também, pela primeira vez, quase em simultâneo — são esperados em Basileia cerca de 75 cavaleiros de topo e mais de 200 cavalos. “Conseguimos reunir um grupo de participantes extremamente atrativo. Podemos esperar os grandes nomes da elite mundial”, afirma o Presidente do CHI, Thomas Straumann.

O campeão olímpico britânico de Tóquio 2021, Ben Maher, atualmente número 4 do ranking mundial, marcará presença em Basileia. Terá pela frente o vencedor da Final da Taça do Mundo de 2025, Julien Epaillard (FRA, #9), o vencedor da Taça do Mundo no Jumping Longines Ranking, Gilles Thomas (BEL, #5), e o atual Campeão Europeu, Richard Vogel (GER, #6).

O público da casa poderá ainda apoiar um forte contingente suíço, com Martin Fuchs, vencedor do Grande Prémio de Aachen 2025; Steve Guerdat, campeão olímpico de Londres 2012, que regressa à competição após a sua segunda cirurgia à coluna; Alain Jufer, atualmente o suíço melhor classificado nas qualificativas da Taça do Mundo; a favorita local Géraldine Straumann, que brilhou com um sexto lugar no Grande Prémio do Longines CSIO de St. Gallen; a Campeã Suíça Eva Gautschi; e o jovem talento Noah Keller, terceiro classificado nos Campeonatos Suíços de Elite.

Portugal estará representado por dois cavaleiros entre a elite mundial:

Rodrigo Gisteira Almeida, o cavaleiro português mais bem classificado no Ranking FEI, que competirá com GB Diamantina, Karonia L e Solidat;

Rodrigo Sampaio Peixoto, inscrito com os cavalos Hipop de Cantraie e Orion As.

Todas as provas do Longines CHI Classics Basel serão transmitidas em direto pela ClipMyHorse. O Longines Grand Prix, na sexta-feira à noite, será transmitido em direto pela TV25, e a prova da Longines FEI Jumping World Cup™, no domingo, será emitida pela SRF.

Lista de participantes AQUI