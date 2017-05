Dois cavalos enfrentam Ferrari em corrida (VÍDEO)

Uma biga puxada por dois cavalos competiu, nesta quinta-feira (05/05), com um Ferrari 458 de 570 cavalos de potência, numa disputa com ares de Ben-Hur e na qual os dois animais perderam por segundos de diferença.

Os dois cavalos partiram com uma vantagem, já que o Ferrari conduzido pelo italiano Fabio Barone, teve que percorrer meia volta a mais, utilizar a parte exterior da pista com mais areia sob as rodas, e não poude utilizar nenhum sistema electrónico de controlo de tracção.

A aposta desportiva insólita ocorreu no parque de diversões Cinecitta World, nos arredores de Roma, onde foi filmada uma nova versão do filme Ben-Hur, em 2016.

Fonte: AFP / Andreas Solaro