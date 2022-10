Dois cavaleiros de Dressage punidos por doping

De acordo com a última actualização da Autoridade Antidopagem da FEI, dois cavaleiros de dressage foram suspensos da competição por doping no mês transacto. Trata-se da polaca Katarzyna Milczarek e do espanhol Agusti Elias Lara.

Durante o Campeonato do Mundo em Herning, a substância proibida AAS (Anabolic Androgenic Steroids) foi encontrada no sangue de Milczarek, enquanto Clenbuterol foi detectado no exame de sangue de Elias durante o CDIO5*-NC Compiègne e CDI4* Fritzens-Schindlhof.

