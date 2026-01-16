Do Polo à Saudi Cup: Arábia Saudita no centro dos desportos equestres em 2026

Em 2026, a Arábia Saudita reafirma-se como palco global dos desportos equestres, combinando tradição, luxo e paisagens únicas. Eventos como o AlUla Desert Polo e a Saudi Cup posicionam o país no calendário internacional, atraindo atletas, equipas e público de todo o mundo.

AlUla Desert Polo – Estilo e prestígio no deserto

16 a 17 de janeiro | AlUla

O torneio reúne jogadores de elite e equipas internacionais num cenário natural inigualável, integrando a programação de inverno de AlUla e consolidando o destino como referência de luxo e sofisticação.

Saudi Cup – A corrida mais valiosa do mundo

13 a 14 de fevereiro | Riade

A Saudi Cup destaca-se pelo maior prémio monetário do mundo em corridas de cavalos, atraindo jóqueis e puros-sangues de mercados como EUA, Europa e Emirados Árabes Unidos. O evento combina competição de alto nível, hospitalidade premium e grande visibilidade mediática.

Onde ficar