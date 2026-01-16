Do Polo à Saudi Cup: Arábia Saudita no centro dos desportos equestres em 2026
Em 2026, a Arábia Saudita reafirma-se como palco global dos desportos equestres, combinando tradição, luxo e paisagens únicas. Eventos como o AlUla Desert Polo e a Saudi Cup posicionam o país no calendário internacional, atraindo atletas, equipas e público de todo o mundo.
AlUla Desert Polo – Estilo e prestígio no deserto
16 a 17 de janeiro | AlUla
O torneio reúne jogadores de elite e equipas internacionais num cenário natural inigualável, integrando a programação de inverno de AlUla e consolidando o destino como referência de luxo e sofisticação.
Saudi Cup – A corrida mais valiosa do mundo
13 a 14 de fevereiro | Riade
A Saudi Cup destaca-se pelo maior prémio monetário do mundo em corridas de cavalos, atraindo jóqueis e puros-sangues de mercados como EUA, Europa e Emirados Árabes Unidos. O evento combina competição de alto nível, hospitalidade premium e grande visibilidade mediática.
Onde ficar
-
AlUla: Habitas AlUla (sustentável e experiencial) | Shaden Resort (conforto e cultura)
-
Riade: JW Marriott Riyadh (bem-estar urbano) | Radisson Collection Riyadh (sofisticação central) | Hyatt Regency Riyadh Olaya (equilíbrio entre lazer e negócios)