Dia do Animal – Évora

No âmbito das comemorações do Dia do Animal e do Dia do Médico Veterinário o Hospital Veterinário Muralha de Évora irá organizar a “Semana do Animal” entre os dias 30 Setembro e 4 de Outubro de 2019.

Nos primeiros dois dias decorrerá a Pintura de um Mural alusivo aos animais com a participação de crianças de escolas e jardins-de-infância da cidade. O Mural poderá ser visitado pelas famílias e completado durante toda a semana!

A GNR colaborará nesta iniciativa realizando Passeios a Cavalo para as crianças no dia 30 de Setembro no período da manhã no espaço verde junto ao HVME.

No dia 2 de Setembro entre as 09h e as 12h decorrerá um Rastreio de Avaliação da Condição Corporal destinado ao público em geral com o objetivo de alertar para possíveis patologias relacionadas com o excesso ou perda de peso animal.

Na temática do comportamento animal será ministrado o Workshop “Low Stress” pela Dr.ª Sofia Arroube no dia 3 de Outubro às 18h.

As comemorações culminarão no dia 4 de Outubro com um Passeio Nocturno com partida do HVME às 21h. Estarão presentes durante o passeio animais para adopção do Cantinho dos Animais.

Estão abertas as inscrições para as diversas actividades ao balcão do HVME ou através do 266 771 232.

Este é um evento sem fins lucrativos, com entrada livre, cujo objectivo é envolver a comunidade, famílias mas também as escolas e outras instituições locais na sensibilização para a importância dos animais na nossa sociedade.