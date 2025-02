Delicado OC – Excelência na Reprodução disponível para 2025

Delicado OC (Latino x Ordenança OC por Dito), um dos notáveis garanhões da Coudelaria Ortigão Costa, destaca-se como reprodutor comprovado pela qualidade dos seus 45 descendentes.

Além da sua influência genética, Delicado OC brilhou na Dressage, competindo no escalão de Grande Prémio sob a sela do cavaleiro olímpico Miguel Ralão Duarte. O seu legado desportivo continua com Lidador OC, um dos seus filhos, já confirmado no mesmo nível de Grande Prémio.

Reconhecido por transmitir aos seus descendentes uma conformação típica, beleza, qualidade de movimentos e um excelente caráter, Delicado OC é a escolha ideal para quem busca genética de excelência.

Para mais informações sobre a disponibilidade para a época de reprodução 2025, entre em contacto: ✉️ jorgeoc@sogepoc.pt