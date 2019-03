Deliberação da Reunião de Direcção da Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas 6 Março, 2019 16:58

1. A Direcção da APCRS veio debatendo no ano de 2018, uma pretensão justa e pertinente que foi a de afirmar uma vertente, um ramo do Cavalo Português de Desporto.

2. A primeira denominação encontrada foi a de “Lusitano Sport”, a qual veio a ter alguma contestação da APSL, Associação Portuguesa de Criadores do Puro Sangue Lusitano.

3. Alguns dos Criadores PSL, Associados da APCRS e/ou Criadores do Cavalo Português de Desporto, também nos fizeram sentir que poderia ser polémica a denominação, fazendo-nos repensar numa “marca” que fosse consensual, indo de encontro à maioria das vontades.

4. O Presidente da Direção da APCRS e o Presidente da Direcção da APSL reuniram no último trimestre de 2018, acordando entre si, que seria assumido pelo respectivo Órgão Colegial, a Direcção, a designação de LUSO SPORT, para individualizar no Cavalo Português de Desporto, todos os Equinos que tenham PSL igual ou superior a 25%.

5. Desta decisão dos Presidentes da APSL e da APCRS, tornada deliberação pelas respectivas Direcções, o Senhor Director Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) tomou conhecimento.

6.Uma maioria de Cavaleiros Mundiais/Olímpicos e Criadores Estrangeiros de Português de Desporto, vêm “reclamando” da importância da designação específica, quando as suas montadas ou produtos são apresentados internacionalmente, promovendo e divulgando assim, o LUSO SPORT, como “secção” do PSH, Portuguese Sport Horse, denominação internacional do Português de Desporto aceite e inscrita na WBFSH, a única federação dos “stud-book”, no mundo, para os Sport Horses, reconhecida pela FEI.

7. Assim, em reunião de Direcção da APCRS deliberou-se a favor de um final e conclusão de um assunto, que mereceu a consensualidade oportuna de ambas as Associações (APSL e APCRS), não podendo a actual Direcção da APCRS deixar de fixar e registar a “marca”, a nível nacional e internacional pelas perspectivas que se auguram nos Continentes Europeu e Americano, para este Português de Desporto, cada vez mais exaltado e promovido, ganhando em termos de mercado, a actualidade exigida pelos Stakeholders e Benchmarking.

8. O Logo proposto e aprovado baseou-se, sobretudo, na importância do uso internacional, dos Certificados LUSO SPORT, emitidos pela APCRS, não constando a designação de PD, mas sim, a utilização de Portuguese Sport Horse/PSH. O Certificado, como é obvio, será entregue ao Criador, Proprietário ou Cavaleiro, que o exijam, acompanhando o respectivo Boletim, com o nº. de inscrição, no Cavalo Português de Desporto, emitido pela APCRS e homologado pela DGAV.

