«Dead Solid Perfect» celebra 39 anos …

Bridget Eukers teve bons motivos para celebrar a entrada no Novo Ano, (data universal de nascimento dos puros-sangues no hemisfério Norte), o seu cavalo de corridas «Dead Solid Perfect» (Raise a Cup x Older Times) conhecido como “Rush” completou 39 anos de idade, gozando de boa saúde.

“Rush” nasceu no dia 4 de Maio de1983 – ele tinha 38 anos e 242 dias de idade no dia 1 de Janeiro, o que o torna num dos puro-sangues mais velhos da América do Norte.

Este cavalo nasceu durante a primeira administração do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, foi parido no mesmo ano que «Ferdinand» vencedor do Kentucky Derby em1986. Participou em 16 corridas e ganhou uma delas, registando 5.000 dólares em prémios, atualmente desfruta de boa qualidade de vida numa quinta em Connecticut (EUA).