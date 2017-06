Pony Club do Porto: 900 mil euros investidos na nova casa 19 Junho, 2017 23:24

“O Futuro não é o lugar para onde vamos, mas o lugar que estamos a Criar.” Construir uma nova casa é a nossa prioridade. Torna-se neste momento imperativo para que as sementes que lançamos ao longo destes 3 anos se possam tornar árvores fortes, com raízes profundas que suportem todos os sonhos que ajudamos a criar… e ramos longos que alcancem um lugar de destaque no horizonte de numa sociedade que só faz sentido se olhar para todos por igual.

O novo Centro Equestre do Pony Club do Porto está inserido no complexo do Hospital Conde Ferreira, na freguesia de Paranhos, Concelho do Porto.

Terá uma área de terreno de 9.553,97m2 e apresentará as seguintes estruturas:

– 2 Campos exteriores para trabalho de animais, aulas e provas/apresentações;

– 2 picadeiros cobertos: um para a vertente de equitação desportiva e outro para as sessões de equitação terapêutica;

– boxes para alojar Póneis e Cavalos;

– 1 edifício de apoio com escritórios e sala de direção entre outros.

– 1 edifício Multifunções que albergará gabinetes de terapias, uma sala sensorial etc

– Espaços verdes envolventes com zonas de convívio e Horta Pedagógica.

Os Objetivos do Pony Club para o Novo Espaço:

Equitação Terapêutica:

– Confirmação do trabalho desenvolvido pela equitação terapêutica procurando chegar a cada vez mais utentes;

– Terapias assistidas complementares assistidas por animais e em gabinete;

– Criar espaços físicos que permitam a todos alunos e famílias que frequentam o nosso espaço encontrar relaxamento e bem-estar;

– Organização de Provas de Equitação Terapêutica ou adaptada;

Equitação Desportiva:

– Continuar a desenvolver o trabalho e conceito de iniciação a equitação com póneis;

– Realização de exibições e provas;

– Estágios com cavaleiros;

Outras valências:

– Inserção no Mundo profissional de Jovens e Adultos com Necessidades Especiais;

– Centro de Acolhimento e Divulgação de Raças Equinas Portuguesas;

– Ações de Formação na área Terapêutica e Desportiva;

– Campos de Férias de Inclusão podendo existir opção de serem residenciais;

– Promover o Turismo Equestre na Cidade do Porto em Especial para pessoas com Necessidades Especiais;

