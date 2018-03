David Marlin pela primeira vez em Portugal em Workshop de Nutrição Equina 14 Março, 2018 14:10

Vai decorrer na próxima Quinta-Feira, dia 22 de Março, na Escola Superior Agrária de Elvas, o Workshop de Nutrição – Impacto na saúde e rendimento desportivo, que contará com a presença excepcional do Dr. David Marlin, pela primeira vez em Portugal. Investigador e consultor equino, com mais de 200 publicações em revista científicas, ocupou o lugar de cientista sénior e director do departamento de Fisiologia do Desporto no renomado Animal Health Trust em Newmarket no Reino Unido e colaborou por diversas vezes com a Federação Equestre Internacional em diversos estudos de fisiologia desportiva e alimentação.

Trata-se de uma formação co-organizada pelo Núcleo de Formação Contínua (NFC) da Escola Superior Agrária de Elvas e a empresa AL EQUINE, cujo objectivo é actualizar os conhecimentos dos intervenientes da fileira equina sobre os efeitos nocivos e benéficos que determinadas plantas, assim como os suplementos, podem ter tanto na saúde como na performance desportiva de um cavalo.

A parte da manhã será dedicada à identificação de plantas com efeitos nocivos para a saúde dos equinos e sintomatologia associada, mas também ao reconhecimento de plantas com potencial uso medicinal. Falar-se-à ainda de plantas identificadas em casos de doping acidental.

A parte da tarde será dedicada ao uso racional da suplementação dos equinos. Será abordado o potencial efeito ergogénico conhecido de alguns nutrientes no reforço do desempenho desportivo dos cavalos. Adicionalmente falar-se-à dos benefícios conhecidos de determinados nutrientes em diferentes tipos de patologias.

Para finalizar, será apresentada uma palestra orientada essencialmente para os cavaleiros de resistência equestre, na qual se discutirá qual a melhor forma de gerir uma prova, de acordo com os resultados obtidos a partir do tratamento estatístico de centenas de competições.

Trata-se de uma formação certificada pelo IPDJ e pela FEP para a revalidação do título de treinador desportivo, valendo 2 créditos.

Confira o programa AQUI