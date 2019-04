David Duarte Oliveira brilha na Ovibeja (VÍDEO)

Decorreu nos dias 25 e 26 de Abril, a segunda jornada da fase de apuramento do XXI Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho integrada no programa da Ovibeja.

Os escalões disputados nesta segunda Jornada foram os cavaleiros Sub-16 e Sub-20 anos, Consagrados e Masters.

No escalão Sub 16 que contou com 5 participantes, Carolina Mendes Mariani com Faial foi a vencedora ao totalizar 13 pontos. Nicole Silva foi segunda com Hábil de Sena (13 pts) e em terceiro ficou classificado João Tomas Ribeiro Barbosa com Hobby que totalizou 9 pts.

No escalão Sub 20 que contou 8 participantes, o pódio não sofreu alterações em relação à jornada da Trofa. Assim, Diogo Duarte Oliveira repetiu o seu triunfo neste escalão com Heros (25pts), tendo ultrapassado a barreira dos 80% na prova de maneabilidade (80,439%). Gonçalo Mendes Morais foi segundo classificado com Estoque (23) enquanto Marta Fernandes e Diamante ocuparam o terceiro lugar (23 pts). Após duas jornadas (Trofa e Ovibeja), David Oliveira lidera o ranking neste escalão.

No escalão Consagrados que contou com 5 participantes, David Duarte Oliveira venceu com Fuzil BF (12pts). O campeão em título, Gilberto Filipe Lopes Silva, foi segundo classificado com Endiabrado (10pts) enquanto João Bento ocupou o terceiro lugar com Israel (9pts).

No escalão Masters apenas com 4 participantes, Gilberto Filipe Lopes Silva dominou a prova, vencendo com Zinque das Lezírias (11pts) e ficando classificado em segundo lugar com Assuão (10pts). Mafalda Galiza Mendes foi terceira classificada com Gambrino (7pts).

A terceira jornada do Campeonato Nacional está agendada entre 24 e 26 de Maio, durante a Expoégua.

Lembramos que este ano terá lugar o Campeonato da Europa de Juniores & Young Riders de 4 a 7 de Julho, em Ponte de Lima.

Resultados completos AQUI