David Bekaert apurado para o Campeonato do Mundo 2023

O francês David Bekaert (Eveil des Sens), terceiro classificado no Campeonato da Europa de Condutores na Bélgica, venceu duas provas no passado domingo em Mons e Tongeren. Esta conquista permitiu qualificar-se para o Championship of World of Drivers que se realiza em Agosto de 2023 e que vai decorrer em três países europeu, Alemanha (Berlim e Gelsenkirchen), Bélgica (Mons) e Holanda (Wolvega).

O Campeonato do Mundo terá dez participantes da Itália, Malta, França, além de três dos países organizadores (Alemanha, Bélgica e Holanda) e um representante da Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos.