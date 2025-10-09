Daryz conquista o Prix de l’Arc de Triomphe 2025

O puro-sangue francês Daryz, montado por Mickaël Barzalona, venceu neste domingo o Prix de l’Arc de Triomphe 2025, disputado no Hipódromo de Longchamp, tornando-se o novo campeão mundial na distância de 2.400 metros.
Sob uma leve chuva, o segundo lugar ficou com a irlandesa Minnie Hauk, montada por Christophe Soumillon, que era a favorita no hipódromo de Longchamp.
Com esta vitória, Daryz proporciona o primeiro título do “Arc” a Barzalona e ao treinador Francis-Henri Graffard, líder entre os treinadores, defendendo as cores da Aga Khan Studs.
Graças a este triunfo na principal prova do turfe mundial, Daryz, um cavalo imponente de pelagem castanha, assegurou à família Aga Khan os 2.857.000 euros destinados ao vencedor, parte dos 5 milhões em prémios oferecidos pelo Qatar.
A família Aga Khan passa assim a deter, oito vitórias no Arc de Triomphe, o recorde isolado que até então dividia com o príncipe saudita Khalid Abdullah. As conquistas anteriores da equipa Aga Khan ocorreram nos anos 1948, 1952, 1959, 1982, 2000, 2003, 2008 e agora 2025.
Resultados Prix de l’Arc de Triomphe 2025
1. DARYZ / Mickaël Barzalona
2. MINNIE HAUK / Christophe Soumillon
3. SOSIE / Stéphane Pasquier
4. GIAVELLOTTO / Andrea Atzeni
5. BYZANTINE DREAM / Oisin Murphy
6. ARROW EAGLE / Ioritz Mendizabal
7. KALPANA / Colin Keane
8. LEFFARD / Cristian Demuro
9. QUISISANA / Alexis Pouchin
10. HOTAZHELL / Shane Foley
11. AVENTURE / Maxime Guyon
12. WHITE BEACH / Dylan Browne McMonagle
13. GEZORA / Tom Marquand
14. CROIX DU NORD / Yuichi Kitamura
15. CUALIFICAR / William Buick
16. ALOHI ALII / Christophe Patrice Lemaire
17. LOS ANGELES Alii / Wayne Lordan