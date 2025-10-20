Darragh Kenny suspenso provisoriamente por antidoping humano

O cavaleiro olímpico irlandês Darragh Kenny foi suspenso provisoriamente por antidoping humano relacionado com um tratamento prescrito para uma condição médica.

A suspensão provisória de Darragh pela FEI começou no dia 13 de outubro e está relacionada com um teste realizado durante o Campeonato Europeu de Saltos (16 a 20 de julho).

“A FEI indicou que a suspensão provisória está relacionada com uma situação de antidoping humano envolvendo uma substância classificada na categoria S6 (estimulantes) da lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (WADA)”, afirmou um porta-voz da Horse Sport Ireland (HSI) em comunicado.

“Substâncias dessa categoria podem ser encontradas em certos medicamentos prescritos usados no tratamento de condições médicas como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), anafilaxia e sintomas de resfriado e gripe.”

Darragh e o cavalo Eddy Blue integraram a equipa irlandesa que terminou em quarto lugar no Campeonato Europeu este verão, onde ele ficou em sétimo lugar individualmente. Darragh é o 14º do ranking mundial e fez parte da equipa nos Jogos Olímpicos de Tóquio.