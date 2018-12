«Dacantos» comprado por €950,000 para Ben Maher

O “crack» olímpico britânico, Ben Maher, tem uma nova promessa para juntar à sua quadra de cavalos novos …

Um dos patrocinadores de Ben Maher comprou um cavalo KWPN de top durante o 14º Leilão de Cavalos de Desporto Holger Hetzel, que decorreu na passada quarta-feira (28 Nov) em Goch, Alemanha.

«Dacantos» de 5 anos foi vendido por um valor recorde de €950.000 !

Este garanhão, filho de Dallas VDL com uma mãe por Cantos, foi eleito campeão dos campeões na acreditação de garanhões que decorreu em Vechta em 2015. Dacantos, que tem se destacado em provas para cavalos novos, esteve recentemente a cumprir funções de reprodutor no North Rhine-Westphalian State Stud em Warendorf.

O segundo preço mais elevado foi pago pela égua de 8 anos, «She’s the One» (x Emerald van´t Ruytershof) adquirida por €500.000 pelo Stud saudita, Old Lodge, no Reino Unido enquanto o terceiro cavalo que alcançou o preço mais elevado, foi «Man in Motion», um castrado de 7 anos, filho de Clarimo, vendido a um licitador alemão por €320.000.

Foram vendidos 20 cavalos cujas licitações renderam €3.867.000. O preço médio foi de €193,350.