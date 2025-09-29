Da Picaria Real à Escola Portuguesa de Arte Equestre

Esta exposição celebra o recente reconhecimento da arte equestre portuguesa como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em dezembro de 2024.

Esta exposição , resultado de uma colaboração entre a EPAE e o MNC, revela a importância do cavalo na corte portuguesa, explorando as suas diversas facetas: política, artística, diplomática e científica.

O itinerário expositivo retrata a ascensão e a queda da Picaria Real, a contínua existência de uma equitação tipicamente portuguesa, o ressurgimento da equitação académica através da Escola, a transição do cavalo para a esfera do lazer e os vários esforços desenvolvidos na valorização e preservação deste património único.

Convidamos o público a conhecer a história e a relevância da Arte Equestre Portuguesa, recentemente reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A exposição, aberta ao público até 14 de Dezembro 2025, de 3ª feira a domingo, das 10h00-13h00, é promovida pela Museus e Monumentos de Portugal e a Parques de Sintra. A curadoria pertence ao Museu Nacional dos Coches e à Escola Portuguesa de Arte Equestre, sendo a RTP a Media Partner, que contribuiu para a exposição com uma compilação de excertos da Coleção Arte Equestre Portuguesa da RTP Arquivos.

Fonte: Centro Nacional de Cultura