Curso Técnico Superior Profissional em Maneio de Equinos, Equitação Terepêutica e de Lazer 12 Setembro, 2017 17:09

Encontram-se abertas as candidaturas para o Curso Técnico Superior Profissional em Maneio de Equinos, Equitação Terapeutica e de Lazer para a edição 2017/2018 na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).

Objetivos Gerais do Curso

Gerir um centro hípico de forma a providenciar o maneio adequado do cavalo e sua utilização com fins terapêuticos, desportivos ou de lazer.

Actividades

•Planear e gerir uma empresa dedicada à prestação de serviços equestres

•Planear e gerir as condições de estabulação e de trabalho do cavalo

•Providenciar a correta identificação dos equinos ao abrigo da legislação em vigor

•Planear e avaliar as medidas de segurança no maneio do cavalo e durante a sua utilização

•Coordenar o transporte de cavalos

•Gerir o maneio alimentar do cavalo adequado às suas necessidades nutricionais segundo o seu estado fisiológico e nível de atividade

•Planear o maneio higio-sanitário do cavalo juntamente com outros profissionais

•Planear o maneio reprodutivo do cavalo juntamente com outros profissionais

•Gerir a utilização do cavalo de acordo com as suas características físicas e psíquicas de acordo com os respetivos fins

•Planear e coordenar o treino do cavalo para a equitação convencional, com fins terapêuticos e de lazer

•Planear e coordenar aulas de equitação, de equitação terapêutica e de equitação com fins de lazer.

Condições de Acesso e Ingresso

Sem prova de avaliação

•Para quem possua o ensino secundário completo na área do curso

•Para quem seja diplomado de cursos de especialização tecnológica, de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior e que pretenda a sua requalificação profissional na área do curso.

Candidaturas até dia 1 de Outubro de 2017.