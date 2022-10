Vai realizar-se no Centro Hípico do Norte de 25 a 27 de Outubro 2022 o primeiro curso “piloto” de Stable Manager promovido pela Federação Equestre Internacional integrado no “Education Program da FEI Solidarity”.

Este curso com a duração de três dias será realizado nas instalações do Centro Hípico do Norte e está a aberto a participantes com os seguintes requisitos:

Ter mais de 2 anos como Groom, “Stable Manager” ou Treinador

Ter mais de 21 anos

Bom Nível de Inglês

As inscrições devem ser enviadas para a FEP para o endereço de e-mail frandrade@fep.pt até ao próximo dia 15 de Outubro juntamente com o Curriculum -Vitae e devem constar as seguintes informações: Nome, envolvimento no meio equestre e experiência.

Vídeo Promocional AQUI