Curso de Promoção a Chefe de Pista de Saltos de Obstáculos Nível 1 em Alfeizerão

A Federação Equestre Portuguesa vai realizar nos dias 26 e 27 de novembro de 2025 o Curso de Promoção a Chefe de Pista de Saltos de Obstáculos – Nível 1, no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA).

A formação será conduzida pelo Chefe de Pista Internacional José Santos, uma das referências nacionais na conceção e construção de percursos de saltos de obstáculos, com vasta experiência em provas de alto nível.

Destinado a candidatos a Chefes de Pista de Nível 1, o curso terá um número limitado a 15 participantes e incluirá temas essenciais como a função do chefe de pista, distâncias e obstáculos, dificuldade dos percursos, conceção e análise de percursos, entre outros.

No final da formação, os formandos realizarão um teste teórico, sendo atribuídos créditos para a renovação do TPTD – Equitação Geral.

As inscrições estão abertas até 14 de novembro de 2025 e têm um custo de 75 euros. Os interessados devem inscrever-se através do e-mail formacao@fep.pt.