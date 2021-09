Curso avançado juntou Veterinários Especializados em Equinos em Alter 29 Setembro, 2021 8:55

Reuniram-se na semana passada no Hotel Vila Galé Collection Alter com apoio da Unidade Clínica da Coudelaria de Alter um grupo de veterinários especialistas em cavalos para mais um módulo do Treino Avançado em Afecções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos. O módulo dedicado às afecções do cotovelo, carpo e boleto, foi mais uma vez ministrado por Jairo Jaramillo Cárdenas, responsável pela brasileira Equarter, empresa de formação avançada de referência na América Latina e agora em Portugal, a estrear brevemente em Espanha.

Mónica Mira, responsável pela Al Equine 4Vets, organizadora da formação e actualmente presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos (APMVE), refere que em Portugal “há um pré e um pós-curso que irá marcar o desenvolvimento da medicina veterinária equina de desporto em Portugal, e que apenas com três dos sete módulos, a diferença já se reflecte no dia-a-dia dos profissionais que estão a frequentar o curso”. O curso prossegue já no final de Outubro (28, 29, 30 e 31) com o último módulo dedicado ao aparelho locomotor (regiões cervical, ombro e dorso), estando prevista a repetição do primeiro módulo (bacia e soldra) na semana logo a seguir.

Seguem-se dois módulos dedicados exclusivamente à medicina desportiva ou seja, àquelas afecções capazes de afectar o rendimento desportivo dos cavalos, mas que não são do foro locomotor, como as patologias respiratórias, digestivas e musculares, com especial ênfase no sexto módulo para as patologias cardíacas e testes de campo orientados por modalidade equestre. Ambos módulos serão ministrados pela médica veterinária belga Emmanuelle van Erck, a sua equipa em colaboração com María Martin Cuervo da Universidad da Extremadura (ESP). O curso termina com um módulo dedicado às novas tecnologias que permitem quantificar a locomoção através de sensores e da cinemática, cada vez mais incontornáveis no futuro da prática equina de rotina.

Sobre a Al EQUINE

A AL EQUINE é uma empresa de referência na área dos cavalos, cujo foco é a saúde dos equinos. A partir da sua vocação essencial, a empresa alargou as suas competências, sendo atualmente uma referência líder na comercialização de suplementos para o cavalo de desporto, medicamentos e equipamentos médico-veterinários, assim como uma referência na área da formação.

Sobre a EQUARTER

A Equarter é uma empresa de formação contínua, desenvolvida pelo Dr. Jairo Jaramillo Cárdenas e pela Drª Gabriela Chiesa Sá Cardenas, especializada no aparelho locomotor. Organiza formações gerais e personalizadas não só em vários países da América do Sul e Latina, mas também no médio oriente e oriente. Chega pela primeira vez à Europa e a Portugal pela mão da Dra Mónica Mira da AL EQUINE 4VETS, a componente da empresa AL EQUINE direccionada para produtos e serviços específicos para médicos-veterinários de equinos.

SOBRE A FORMAÇÃO

O Treino Avançado em Afecções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos, é uma formação certificada para obtenção do grau GP EqOrth&SpMed composto por sete módulos, quatro dedicados às patologias locomotoras, dois à medicina desportiva e um à análise quantitativa da locomição.

Data próximo módulo: 28, 29, 30 e 31 a 19 de Outubro

Local: Vila Galé Collection Alter Real

Certificação:

International School of Veterinary Postgraduate Studies

https://www.isvps.org/p/en

Informações e inscrições –

geral@alequine.pt,

933 826 070

https://cursolocomotor.alequine.com/

