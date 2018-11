Curiosidades: «Streiff» o cavalo mais bem preservado

Este é o Streiff, o cavalo de Guerra pertencente ao Rei Gustav II da Suécia quando este morreu na batalha de Lutzen em 1632.

Streiff sobreviveu a esse dia, mas morreu de ferimentos umas semanas mais tarde quando acompanhava o corpo do seu rei de volta a casa. Streiff foi homenageado pela Rainha de luto, e hoje, embalsamado, ainda se apresenta com o arreio utilizado no dia fatídico em 1632.

A pele de Streiff foi adaptada a uma estrutura em madeira. Porém, esta estrutura era demasiado pequena, o que implicou que os taxidermistas tivessem que cortar alguma pele, isso significa que o verdadeiro Streiff era ainda maior.

O nome Streiff vem do coronel Johan Streiff von Lauenstein que o vendeu ao Rei Gustav Adolfo II por 1000 riksdaler, um cavalo normal custava na altura entre 70 e 80 riksdaler.

O cavalo está em exposição no museu Livrustkammaren, em Estocolmo.