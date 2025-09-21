Cto. de Mundo de Raides de JR e Young Riders: António Lopes Avó conquista histórico 4º lugar para Portugal

Buftea, Roménia — No sábado (20/09) teve lugar o Campeonato do Mundo de Raides para Juniores e Jovens Cavaleiros (FEI), uma prova de 120 km que exigiu tanto resistência física como apurada técnica. Ao todo, 84 atletas de 26 países alinharam à partida, unidos pelo mesmo objetivo: completar a competição preservando sempre o bem-estar dos seus cavalos. Destes, apenas 45 conjuntos conseguiram cruzar a meta final.

Com apenas 15 anos, António Lopes Avó alcançou o 4º lugar, o melhor resultado individual de sempre de Portugal num campeonato mundial da disciplina. O jovem cavaleiro montou a égua SW Janulma, de 9 anos, propriedade da equipa profissional M7 Stables (Emirados Árabes Unidos), pertencente ao Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum.

O jovem atleta conseguiu uma média final de 22,3 km/h, com uma impressionante velocidade de 27,2 km/h na última etapa, o que demonstrou não só resistência, mas também a coragem e gestão exemplar ao longo da prova.

A equipa portuguesa, liderada pelo chefe de equipa Vasco Lopes Avó e acompanhada pela médica veterinária Dra. Mafalda Pardal, integrou ainda os cavaleiros Vasco Maria Pereira e Manuel Maria Pereira, que não conseguiram concluir a prova, e Zoe Pedro, que alcançou um honroso 20º lugar individual.

Estrutura da prova

O percurso foi dividido em 5 etapas, cada uma seguida de rigorosos controles veterinários, que desempenham um papel decisivo na classificação e garantem o bem-estar dos cavalos.

Os vencedores

🥇 Ouro : Rashed Mohamed Atiq Khamis AlMehairi (20 anos, EAU) com o garanhão Shardell Jaeger (10 anos).

🥈 Prata : Saud Mubarak Salem Sabt (21 anos, Bahrein) com o castrado francês Bolt De Venelles (15 anos).

🥉 Bronze: Isa Hameed Dakheel Al Anezi (21 anos, Bahrein) com a égua francesa Ermine Dartagnan (11 anos), repetindo o bronze conquistado em 2023 em Castelsagrat.

Um marco para o desporto

Para a Roménia, que recebeu o seu primeiro campeonato mundial equestre, este evento representou um marco histórico. Para os jovens cavaleiros, entre os 14 e 21 anos, tratou-se de uma experiência decisiva e, no caso português, um resultado que ficará registado como um dos maiores feitos da resistência equestre nacional.

Resultados AQUI