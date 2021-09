Cto da Europa de Dressage Sub 25 : Francisco Vila Nova em 17º 14 Setembro, 2021 10:38

Terminou no domingo (12) em Hagen, o Europeu de Dressage Sub 25 com o ouro no Grande Prémio Freestyle para a alemã Semmieke Rothenberger (Flanell) (81,955%). Medalha de prata para o seu compatriota Raphael Netz com Elastico (81,210%) enquanto a holandesa, Jessica Poelman com Chocolate Cookie R.D.P. recebeu o bronze (78,075%).

A melhor prestação nacional neste campeonato foi de Francisco Vila Nova com Sir Saburo, que ficou classificado em 17º lugar na final individual conseguindo no Grande Prémio Freestyle 68,435%. Este não foi o melhor de Vilanova, já que na final do Campeonato da Europa em Budapest (Agosto 2018) conseguiu 71,050% (12º).

Apenas os 18 melhores conjuntos do Grande Prémio ficaram apurados para o Grande Prémio Freestyle.

Quanto aos restantes elementos da equipa nacional, Mário João Freire (Filosofo) terminou o GP em 41º (62,947%), Mariana Assis Silva (Serano) em 44º (62,538%) e Maria Miguel Lascasas (Guhapo) em 48º (61,385%).

Resultados completos AQUI