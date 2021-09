Cto. da Europa ’21: Andre Thieme ganha a Medalha de Ouro 6 Setembro, 2021 6:32

Com a vitoria do cavaleiro olímpico alemão, Andre Thieme, terminou a Final Individual do Campeonato da Europa de Saltos 2021 que decorreu em Riesenbeck, Alemanha.

A emoção manteve-se até ao último momento donde grandes conjuntos todos com imensas possibilidades, podiam aspirar a formar parte do pódio.

Andre Thieme, conquistou ouro montando DSP Chacaria que sumou 6,84 pontos no total, seguido do suíço Martin Fuchs com Leone Jei que ficou com a prata com um total de 9,31 pontos e do sueco Peder Fredricson com Catch me Not S que recebeu o bronze com 9,46 pontos acumulados.

A grande surpresa deste campeonato foi a cavaleira grega com Ioli Mytilineou com o garanhão belga Levis de Muze que alcançou a 12ª posição na final, conseguindo os quatro percursos iniciais sem faltas.

A Alemanha não ganhava um título individual no Europeu desde 2007, com a amazonaMeredith Michael-Beerbaum.

