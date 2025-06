CSN5* Sevilha: Francisco Caldeira, aos 76 anos, vence prova de 1,30m

O português Francisco Caldeira aproveitou a sua vasta experiência e começou o CSN5* da Liga Nacional de Saltos RFHE no Real Club Pineda de Sevilha vencendo a prova de 1,30 metros. O veterano cavaleiro olímpico liderou a classificação com Flor do Paço.

A primeira jornada (30) do CSN5* do Real Club Pineda, realizada na pista Derby, começou com a prova de 1,30 metros. Uma prova muito disputada, com dois cavaleiros de grande histórico desportivo no topo da tabela. Francisco Caldeira, recentemente vencedor de um pequeno Grande Prémio nessas instalações, demonstrou que os seus 76 anos não são impedimento para aquilo que sempre fez: vencer. O cavaleiro olímpico português liderou com Flor du Paço, enquanto o segundo lugar ficou com o atual Campeão da Espanha, Julio Arias. O espanhol ficou muito próximo da vitória com Gringo des Forets.

Foram os únicos dois cavaleiros, dos 15 que completaram as duas fases sem penalizações, que conseguiram ficar abaixo da marca dos 30 segundos na segunda fase. O tempo de Francisco Caldeira foi de 29,59 segundos, enquanto Julio Arias registou 29,98 segundos.

Ricardo del Campo ficou em terceiro lugar com Invito-W-S, com um tempo de 30,04 segundos.

A jornada de encerramento do CSN5* no Real Club Pineda de Sevilha terminou com o Grande Prémio a 1,50 metros — o Troféu Real Maestranza de Caballería de Sevilla — correspondente à segunda etapa da Liga Nacional de Saltos 2025, categoria Ouro, organizada pela Real Federação Hípica Espanhola.

O exigente percurso desenhado pelo chefe de pista Marcos Luis Núñez García-Delgado, aliado ao intenso calor de Sevilha, resultou num desempate entre apenas três conjuntos, todos com quatro pontos. A classificação final do Grande Prémio seguiu a ordem de entrada na pista para o desempate.

A primeira a entrar em pista foi Castora Ortiz Agüera, montando Robinson. Com um percurso impecável e sem faltas — o único “zero” da prova — garantiu o lugar mais alto do pódio com o tempo de 42,92 segundos. Em seguida, o cavaleiro português Filipe Ferreira Gonçalves, com Hollywood Pocinho, terminou com quatro pontos em 41,41 segundos, ficando com a segunda posição. Já José Antonio García Diana, com Marola, optou por se retirar após os primeiros obstáculos, fechando o pódio em terceiro lugar.

