CSN3* de Pineda: Francisco Caldeira vence Pequeno Grande Prémio em Sevilha (VÍDEO)

Entre os dias 25 e 27 de abril, realizou-se nas instalações do Real Club Pineda, em Sevilha, o CSN3* integrado na Taça Presidente 2025. O evento contou com forte representação portuguesa, com os nossos cavaleiros a conseguirem resultados de grande destaque ao longo das várias provas do concurso nacional espanhol.

🏆 Francisco Caldeira conquista o Pequeno Grande Prémio

No sábado, 26 de abril, o experiente cavaleiro olímpico Francisco Caldeira, de 76 anos, foi a grande estrela ao vencer o Pequeno Grande Prémio (1,35m). Montando a égua de Desporto Português Flor do Paço (Coltaire Z x Ironia do Paço por Ruby), Caldeira completou dois percursos sem faltas e assegurou a vitória com um tempo de 35,97s no desempate.

🥇 1.º lugar: Francisco Caldeira (POR) com Flor do Paço

🥈 2.º lugar: Ophelie Marie Richard (MEX) com Eklektik des Hutiers

🥉 3.º lugar: Jorge Pereira Escudeiro (POR) com Fantome

A prova contou com 31 conjuntos participantes, dos quais 13 chegaram ao desempate, e apenas 6 terminaram com duplos percursos limpos.

💥 Excelentes prestações lusas no Grande Prémio

O Grande Prémio (1,40m), ponto alto da competição, teve lugar no domingo, com a participação de 35 conjuntos. Apenas cinco conseguiram aceder ao desempate, mas só o espanhol José García Diana, com Marola (x Cornet Obolensky), conseguiu completar dois percursos sem penalizações, conquistando assim a vitória.

Destaque para os irmãos portugueses Jorge e Vasco Escudeiro, que terminaram entre os 10 melhores:

8.º lugar: Jorge Escudeiro com Lyberlino H (4 pontos no percurso inicial)

10.º lugar: Vasco Escudeiro com Mill’s Sheridan (também com 4 pontos)

🏅 Outras provas com forte presença portuguesa

Sandra Gaspar Carreira venceu a prova ao cronómetro (1,20m) no domingo, entre 55 participantes, montando Hi Fi.

Na prova em Duas Fases (1,30m):

🥈 2.º lugar: Pedro Manso com Nectar JB

5.º lugar: Vasco Escudeiro com Elvira do Ha

6.º lugar: Jorge Escudeiro com Fantome

Na jornada inaugural (sexta-feira), Pedro Manso subiu ao 3.º lugar na prova ao cronómetro (1,30m) com Nectar JB. Já Francisco Caldeira foi 4.º com Flor do Paço. No sábado, Pedro voltou a destacar-se, conquistando o 2.º lugar na prova ao cronómetro (1,45m) com Thorsagardens Daphne. Jorge Escudeiro, com Lyberlina H, ficou em 9.º.

Um fim de semana memorável para Portugal

Os cavaleiros portugueses demonstraram talento, consistência e espírito competitivo ao mais alto nível no CSN3* de Pineda, honrando o desporto equestre nacional com uma série de classificações de topo.

Parabéns a todos os atletas pelos resultados alcançados!