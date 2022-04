CSN-C Lisboa: SHP recebeu mais de 200 conjuntos este fim-de-semana

O quinto Concurso Nacional de Saltos de Categoria «C» neste início de época, que decorreu na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa de 1 a 3 de Abril, contou com a participação de mais de 200 atletas.

Na galeria dos vencedores destacamos:

Mateus Nobrega Lopes (Aron) e Hugo Clamegeran (Famous), Maria Frutuoso de Melo (Castanha di Jorge) e Rita Alçada (Apolo) os vencedores das provas reservadas aos Iniciados.

Marta Gonçalves (Duquesa da Alorna), Fabio Belchior (Hachemita) e Antonia Gansha (Playboy du Bois) que venceram as provas de 1,00m; Francisco Gião (Mario van Sint-Anna), Ricardo Bento Cunha (Joia) e Manuel Gaspar de Barros (Heidi) vencedores da prova de 1,10m; Norbert Ell (Tati Lulu d’Aubigny), Joana Azevedo e Silva (Quattro du Buisson Z) venceram as provas de 1,20m no sábado. Joana com Quattro du Buisson Z venceu também a prova com desempate no domingo com obstáculos de 1,20m; Martim Portela Carneiro (Show me the Sky), Francisco Caldeira (Flor do Paço) e Roberto Paz Neto (Jalalabad) venceram as provas de 1,30m.

Resultados AQUI