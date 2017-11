CSN-C Lisboa: SHP recebeu cerca de 170 conjuntos este fim-de-semana 7 Novembro, 2017 7:50

Foram mais de 170 conjuntos que neste fim de época participaram no penúltimo CSN-C organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

Um fim-de-semana marcado por bons resultados, principalmente nas camadas mais jovens nas provas de escolas, destacando-se os seguintes vencedores: na sexta-feira, Rita Carvalho (Spire), Artur Rocha (Nuba), Matilde Seabra Pinheiro (Mimosa Rochelais); no sábado Manuel Veiga (Erasmus), Inês Paixão (Pingo) e Leonor Fernandes (D’Swedism du TM); no domingo o destaque vai para Catarina Lourenço (Ulisses), Lino Cruz (Zima).

Na prova com barrage (1,30m) no domingo, venceu Norbert Ell (Cardenta) o único conjunto a concluir o desempate sem faltas entre 20 participantes. Teresa Fortunato foi 2ª classificada com Al-Abiar (0/4-37,18s) enquanto Luisa Horta Osório ocupou o 3º lugar com Ustti 9Z (0/4-39,05s).

Nos dias 9 e 10 de Dezembro, a Sociedade Hípica Portuguesa recebe o último concurso de saltos de categoria “C” da temporada.

Resultados completos AQUI