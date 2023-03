CSN-C Lisboa: Martim Portela de Morais vence a prova mais importante

A Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, recebeu nos dias 10, 11 e 12 de Março, o CSN-C que reuniu cerca de 200 conjuntos.

Ao longo dos três dias, disputaram-se 32 provas, cujos traçados estiveram a cargo do chefe de pista, António Carvalho Martins.

Das provas federadas destacamos os vencedores no domingo, Martim Portela de Morais com Occassion Incipit ao na prova com obstáculos a 1,20m disputada com desempate (0/4-39,91s). Mafalda Oliveira Ramos foi segunda classificada com Qasqai 7 (0/4-49,61s), e Salvador Barros Catela com Big Heart des Sens fechou o pódio (0/8-42,46s).

Montando Dakota, Elena Kamm foi a vencedora da prova ao cronómetro (1,00m), na prova de 1,10m disputada em duas fases, o vencedor foi Francisco Costa e Melo Madeira com Kizmira.

