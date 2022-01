CSN-C Lisboa: Afonso Salvador Bento vence a prova mais importante

Decorreu num fim-de-semana solarengo (28, 29 e 30 de Jan) o CSN-C da Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa que reuniu cerca de 160 conjuntos nacionais e espanhóis.

Ao longo dos três dias, disputaram-se 32 provas, cujos traçados estiveram a cargo da chefe de pista, Cristina Laranjeiro.

Das provas federadas destacamos os vencedores no domingo, Afonso Salvador Bento com Oros M na prova de 1,20m disputada com desempate. Nuno Xara-Brasil Monteiro em segundo lugar com Univer enquanto o espanhol Alejandro Alonso Buzo fechou o pódio com Accion Force.

Alinharam nesta prova 19 conjuntos mas apenas 3 concluíram a prova com duplos percursos sem faltas.

Laurent Saglio venceu a prova de 1,00m com Une, na prova de 1,10m a vencedora foi Patrícia Costa e Melo Madeira com C-Invictus. Patrícia conseguiu também ao longo dos 3 dias resultados expressivos; 6º lugar com Querly vd Bischopp na sexta-feira; 8º lugar com Celideal de Lessac no domingo, entre outros resultados.

Nas prova de Iniciados ficaram em primeiro lugar ex-aequo, Hugo Clamageran (Famous), Simão Madeira (Heroi), Tomas Oliveira Gonçalves (Utrillo du Fruitier) e António Roque Doolitle.

Resultados completos AQUI