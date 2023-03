CSN-B Matosinhos: Miguel Viana vence Grande Prémio

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos acolheu no passado fim-de-semana, o seu terceiro concurso de saltos nacional deste ano, um concurso de categoria B, que contou com mais de 200 atletas distribuídos pelas 12 provas.

Com provas para cavalos novos de 4, 5 e 6 anos, 0,90, 0,95, 1,00, 1,10, 1,20, 1,30 e 1,35m, o concurso teve como chefe de pista o brasileiro, Leandro Balen.

A prova rainha disputada no domingo, composta por 12 obstáculos e 15 esforços (1,35m) foi ganha por Miguel Viana com Koleane Du Val Du Geer (Vagabond de la Pomme) que conseguiu o melhor tempo dos 6 conjuntos que disputaram o desempate. Francisco Fleming de Oliveira subiu ao 2º lugar do pódio com Amour D’Ha (Mylord Carthago). Apenas 69 centésimos de segundo, separaram Fleming de Oliveira do vencedor, enquanto Henrique Drummond com Lotila van Overis Z (Levisto Alpha Z) completou o pódio (33,50s).

Participaram nesta prova 24 conjuntos, mas apenas 6 com um percurso inicial com zero pontos, terminaram a prova com duplos percursos sem faltas.

No sábado, Henrique Drumond com Commerald Z, no sábado venceu o Pequeno Grande Prémio Banco Carregosa, uma prova que exigiu perícia e rapidez da parte dos 19 conjuntos que disputaram o desempate. Nesta prova o cavaleiro conseguiu o melhor tempo (30,21s).

O segundo lugar foi conquistado por Hugo Carvalho montando Filibert 4, que teve um bom desempenho no desempate, mas não foi suficiente para superar o tempo de Henrique Drumond (30,68s). Luis Dolgner Ferreira com Sig Black Panther fechou o pódio (30,74s).

Resultados completos AQUI