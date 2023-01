CSN-B Matosinhos: Luís Fernandes vence Grande Prémio

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos em Leça da Palmeira realizou este fim de semana, o primeiro Concurso de Saltos Nacional B do calendário.

Ao todo, realizaram-se 27 provas incluindo as provas de escolas ao longo dos 3 dias do concurso, com mais de 200 conjuntos em competição.

Luís Fernandes, com No Limit Ps Z, foi o vencedor do Grande Prémio (42,12s) com obstáculos a 1,35m que contou com 4 conjuntos no desempate e três duplos percursos sem faltas. Muito próximo, e apenas a 14 centésimas de segundo, Neelan Ratnasingham com Connelly 2 foi segundo classificado (42,26s), enquanto Hugo Carvalho com Excell completou o pódio (44,54s). Carlota Tomás Pires que penalizou 4 pontos no desempate com Harmony do Casal foi quarta classificada.

Destaque para a jovem Sofia Laranjeira que brilhou com Fly da Granja, ao vencer duas provas de 1,00m na jornada inaugural e no sábado.

Foram assim 3 dias de competição intensa que nem o tempo incerto conseguiu afectar a qualidade do evento.

Resultados G.P. AQUI

Resultados completos AQUI