CSN-B Matosinhos: Hugo Carvalho faz a dobradinha no Grande Prémio

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos foi o palco, no passado fim de semana, do CSN-B, competição que reuniu cerca de 200 conjuntos, incluindo alguns participantes oriundos de Espanha. Ao longo de três dias, as 16 provas em disputa contaram com percursos desenhados pelo chefe de pista José Santos.

Com um prize money total de 7.000€, o momento alto do evento aconteceu no domingo com a realização do Grande Prémio. Hugo Carvalho esteve em grande destaque, assinando uma brilhante dobradinha: venceu a prova com a égua KWPN de 7 anos Nau-N (por Grand Slam VDL), criada e propriedade da Sociedade Médicos Vet. da Beira, Lda., e garantiu ainda o segundo lugar com Maluda-N (também descendente de Grand Slam VDL), propriedade de Luís Malafaia Novais.

A completar o pódio ficou António Matos Almeida, que alcançou o terceiro lugar montando o KWPN Lordelo (por Cardento 933).

O desempate, disputado por seis conjuntos, proporcionou momentos de grande emoção ao público presente. O espanhol Rafael Tapias Villanueva (Hupsila) assegurou o quarto posto, seguido de João Castro Lima (Bogart de Grandcamp) e Lauren Paudano (Berthe de Creans), que ocuparam respetivamente a quinta e sexta posição.

Já no sábado, o Pequeno Grande Prémio foi outro dos momentos de relevo da competição. António Matos Almeida venceu com o KWPN Image, após um disputado desempate com sete conjuntos. Bernardo Prazeres garantiu o segundo lugar com o garanhão KWPN Fello Ryal K (por Chello III), propriedade de António José de Almeida, enquanto Hugo Carvalho voltou a subir ao pódio, desta vez na terceira posição, com o garanhão cruzado português Império do Belmonte (por Zurito do Belmonte), criado pela Casa Agrícola Francisco José Rocha e propriedade de António Manuel dos Reis Sopa.

Resultados completos AQUI