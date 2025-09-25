CSN-B Lisboa: Diogo Ramires vence Grande Prémio

Foram três dias de intensa competição na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, que acolheu mais de 200 conjuntos no CSN-B. Entre muitos momentos de grande qualidade, um nome destacou-se de forma incontornável: Diogo Ramires. O cavaleiro viveu um fim de semana memorável, somando oito pódios com diferentes cavalos – Quiron, Pérola, C-Invictus Z, Jandadark e Milo.

O ponto alto chegou no domingo (21), com o Grande Prémio. Montando Milo, Ramires foi o único a assinar um duplo percurso limpo, conquistando de forma brilhante o triunfo. No pódio, juntaram-se-lhe João Vicente Caldeira, que montou Frisson de B’Neville em segundo lugar (0/4-32,81s), e Eduardo Netto de Almeida, terceiro classificado com Clinton du Temple (0/4-35,70s).

A prova, que contou com barrage e reuniu 16 conjuntos, foi desenhada pelo chefe de pista brasileiro Leandro Balen e desafiou os participantes com 12 obstáculos a 1,35m. Emoção e suspense marcaram cada passagem, até à consagração final de Ramires.

No sábado, também o Pequeno Grande Prémio foi palco de grande competitividade, com nove conjuntos no desempate. O vencedor foi Bruno Pereirinha com Narcos, seguido de Pedro Manso com Guus M. Francisco Vaz Fontes, com Nasa, completou o pódio numa prova disputada até ao último obstáculo.

