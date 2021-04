CSN-B Golegã: Victoria Burd e Fancy ES destacam-se na prova grande 26 Abril, 2021 9:35

O mau tempo que se fez sentir este fim-de-semana no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos Golegã, dificultou o programa do CSN-B que juntou mais de 280 participantes nas três jornadas. O Grande Prémio programado para domingo, não se realizou devido à chuva intensa que se fez sentir durante o dia.

Assim, destacamos a prestação de Victoria Burd que venceu com Velleda Mail as provas de 1,30m na sexta e no sábado com Fancy ES, ficando ainda em segundo lugar com Velleda Mail no sábado.

