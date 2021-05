CSN-B Golegã: Pedro Manso vence o Grande Prémio 10 Maio, 2021 18:06

Golegã recebeu no passado fim-de-semana o segundo CSN-B, que decorreu no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos na Golegã que reuniu cerca de 150 conjuntos.

O tempo chuvoso voltou a pregar a partida ao programa de domingo, tendo as provas começado mais tarde do que previsto, cerca das 12h00. Destaque para a prestação de Maria Miranda que fez a dobradinha ao vencer com Du Vendovali Piment (55,61s), conseguindo também o segundo lugar com Garick do Beibote, sem faltas (56,58s) na prova disputada ao cronómetro (1,00m). Mariana Ferreira com First Business ocupou o terceiro lugar, também sem faltas (57,86s).

Pedro Manso com Ciran foi o vencedor do Grande Prémio (1,35m) disputado com desempate. Este conjunto conseguiu o único duplo percurso sem faltas (40,21s). Luisa Horta Osório foi segunda classificada com AHG Whiterock Doctor Cruise tendo penalizado 4 pontos no desempate (35,85s). Carol Ann Gee completou o pódio com Fernhill Clooney (0/4-38,85s).

Dez conjuntos disputaram o GP desenhado pelo brasileiro Leandro Balen, composto por 12 obstáculos e 14 esforços. A linha do tríplice (1,35m) seguida do vertical nº10 foi responsável por vários toques.

Apenas seis conjuntos conseguiram um percurso inicial sem faltas e disputaram o desempate.

Resultados completos AQUI