CSN-B CEIA: Ivo Carvalho e Hora H vencem Grande Prémio 3 Fevereiro, 2020 14:22

Realizou-se nos dias 01 e 02 de Fevereiro, O concurso de Saltos Nacional B na pista indoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista, João Francisco Costa.

Ivo Carvalho e Hora H registaram o primeiro triunfo da temporada no Grande Prémio (1,35m) (0/0-37,18s) disputado no domingo. Dez conjuntos alinharam nesta prova mas apenas 4 passaram ao desempate. Ficou também em segundo lugar, Ivo Carvalho e Fandango C, e em terceiro lugar ficou Victoria Lynden Burd com Fancy ES

.

Na prova de 1,20m do primeiro dia o vencedor foi Ivo Carvalho e Hora H, já no segundo dia de concurso o conjunto vencedor foi Victoria Lynden Burd com Cemondo Z.

Na categoria de 1,10m de sábado foi Filipe Ferreira Gonçalves com Lord Sobral da Costa que venceu, ficando em segundo lugar Ivo Carvalho com Honyara. No domingo foi Ivo Carvalho o vencedor com Honyara.

Resultados completos AQUI